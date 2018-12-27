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    Боец UFC пострадал от взрыва гранаты в Бразилии

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Бразильский боец смешанного стиля Алекс Оливейра, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), пострадал при взрыве в 80 км от Рио-де-Жанейро.

    Как передает Report, об этом сообщает MMA Fighting.

    "Один парень подошёл и направил пистолет в лицо моему племяннику. В этот момент все начали толкаться", —

    По его словам, у злоумышленников так же были при себе мачете, ножи и граната.

    "Они бросили гранату в мою сторону: она разорвалась, и осколки попали мне в ногу", — рассказал бразилец.

    После инцидента бойца отвезли в больницу, где ему оказали первую помощь. Позже он дал показания в полиции.

    Всего на счету Оливейры 26 поединков в смешанных единоборствах. В них он одержал 19 побед, пять раз проиграл и один бой свёл вничью.

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