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Боец UFC Назим Садыхов встретился с азербайджанскими и грузинскими молодыми спортсменами в Тбилиси

Боец UFC Назим Садыхов встретился с азербайджанскими и грузинскими молодыми спортсменами в Тбилиси 23 июня в Баку на турнире «UFC Fight Night» азербайджанский боец UFC Назим Садыхов, нокаутировав своего соперника, завоевал титул чемпиона. После этого он провел встречу с азербайджанскими и грузинскими молодыми спортсменами в столице Грузии, Тбилиси.
Индивидуальные
5 июля 2025 г. 01:24
Боец UFC Назим Садыхов встретился с азербайджанскими и грузинскими молодыми спортсменами в Тбилиси

23 июня в Баку на турнире UFC Fight Night азербайджанский боец UFC Назим Садыхов, нокаутировав своего соперника, завоевал титул чемпиона. После этого он провел встречу с азербайджанскими и грузинскими молодыми спортсменами в столице Грузии, Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие было организовано по инициативе семикратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона Европы Алима Набиева.

А. Набиев отметил, что основная цель встречи — это повышение интереса молодежи к спорту, вдохновение их на предстоящие соревнования и оказание поддержки. По его словам, такие инициативы не только укрепляют единство среди спортсменов, но и создают пример для нового поколения.

В ходе мероприятия Назим Садыхов провел с молодыми спортсменами искреннюю беседу, ответил на их вопросы и поделился личным опытом.

Боец UFC отметил в интервью, что посетил Тбилиси впервые:

"Цель моего визита — мотивировать молодежь, повысить их уверенность в спорте и победах. Сегодня среди азербайджанцев, проживающих в Грузии, есть чемпионы мира и Европы, победители международных турниров. Интерес молодежи к спорту также велик. Наша цель — вдохновить их, побудить к будущим победам и поднять флаг Азербайджана на международной арене".

Садыхов высоко оценил интерес к спорту среди наших соотечественников, проживающих в Грузии, и заявил, что будет поддерживать их.

Во время встречи прошла совместная тренировка, а отличившимся молодым спортсменам были вручены шлемы и различные спортивные аксессуары.

Напомним, что Назим Садыхов является одним из первых азербайджанских бойцов, выступающих в UFC, и успешно участвует в международных турнирах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUFC döyüşçüsü Nazim Sadıxov Tbilisidə azərbaycanlı və gürcü gənc idmançılarla görüşüb

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