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Боец UFC Макгрегор отказался от реванша с непобежденным боксером Мейвезером

Боец UFC Макгрегор отказался от реванша с непобежденным боксером Мейвезером Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор сообщил в социальных сетях, что не станет проводить бой-реванш с боксером Флойдом Мейвезером.
Индивидуальные
22 сентября 2022 г. 06:23
Боец UFC Макгрегор отказался от реванша с непобежденным боксером Мейвезером

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор сообщил в социальных сетях, что не станет проводить бой-реванш с боксером Флойдом Мейвезером.

Как передает Report, 34-летний ирландец опубликовал фото с первого боя против Мейвезера, подписав его: "Не интересно".

Таким образом, Макгрегор ответил на предложение 45-летнего американца, который ранее выразил намерение провести поединок в 2023 году.

Их первый бой состоялся в 2017 году. Тогда Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

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