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Боец ММА Тофик Мусаев: Я не мог позволить отложить бой

Боец ММА Тофик Мусаев: Я не мог позволить отложить бой Боец ММА Тофик Мусаев: Я не мог позволить отложить бой
Индивидуальные
20 июня 2025 г. 19:54
Боец ММА Тофик Мусаев: Я не мог позволить отложить бой

Азербайджанский боец ММА Тофик Мусаев объяснил причину проведения своего поединка с соперником из Кыргызстана Мыктыбеком Оралбаем в рамках "UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr." в весе 74,8 кг.

Как сообщает Report, он заявил, что никогда за свою карьеру не испытывал проблем с процессом сгонки веса.

Боец подчеркнул, что всегда ответственно подходил к этому процессу: "И в этот раз все шло по плану. Вчера вечером мне оставалось сбросить всего 900 граммов. Но команда UFC связалась с нами и сообщила, что соперник уже не может продолжать сгонку веса. Он всю ночь находился под наблюдением врачей. Как видите, сегодня он был на 5 килограммов тяжелее лимита дивизиона. Они спросили мое мнение, даже хотели отложить бой. Но я принял этот бой. Утром я поел, попил воды, поэтому мой вес превысил 73 килограмма.

Я дерусь на своей родине. Это исторический турнир для моей страны. Я не мог позволить отложить этот бой, не мог подвести ни UFC, ни болельщиков. Ведь все ждут этого боя. Я сделаю всё возможное, чтобы одержать победу", – заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Tofiq Musayev: “Döyüşün təxirə salınmasına imkan verə bilməzdim”

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