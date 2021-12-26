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Боец ММА погиб от взрыва автомобильной покрышки

Боец ММА погиб от взрыва автомобильной покрышки Американского профессионального бойца смешанного стиля (MMA) Джесси Хенри убило взрывом на основной работе - спортсмен был пожарным.
Индивидуальные
26 декабря 2021 г. 19:16
Боец ММА погиб от взрыва автомобильной покрышки

Американского профессионального бойца смешанного стиля (MMA) Джесси Хенри убило взрывом на основной работе - спортсмен был пожарным.

Как передает Report со ссылкой на UNİAN, 28-летний Хенри занимался шиной пожарной машины. Внезапно покрышка взорвалась: американец получил сильный ушиб головы. Он был доставлен в больницу, где позже скончался.

Родственники Хенри утверждают, что боец погиб из-за того, что при взрыве об его голову ударился датчик давления в шине. У спортсмена осталась девятилетняя дочь.

Хенри - бывший военный. Помимо участия в поединках по правилам MMA, он служил в пожарном отделении. В ноябре он дебютировал в профессиональных MMA, проведя бой в луизианском промоушене American Kombat Alliance (AKA). На его счету две победы при двух поражениях в профессионалах.

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