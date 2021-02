Пакистанский боец MMA Ахмед Муджтаба нокаутировал своего соперника Рахула Раджу из Индии за минуту.

Как передает Report, поединок проходил в рамках турнира One Championship.

Стоит отметить, что в десяти боях Муджтаба одержал восемь побед, дважды проиграв.