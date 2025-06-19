Боец MMA из США: Турнир UFC в Баку организован на высшем уровне

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Баку организован на высшем уровне.

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Баку организован на высшем уровне.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил известный боец MMA Белал Мухаммад, прибывший в Азербайджан для участия в турнире UFC.

36-летний спортсмен из США отметил, что впервые приехал в нашу страну.

"Все на высшем уровне. Хочу отметить вашу кухню. Благодарю Азербайджан. Нас ждет интересное соревнование. Это большое событие для вашей страны", - сказал титулованный спортсмен.

Турнир UFC Fight Night состоится 21 июня в Бакинском кристальном зале.