Боец Мара Борелла дисквалифицирована на 26 лет за нарушение антидопинговых правил

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Боец смешанного стиля, итальянка Мара Борелла, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Report со ссылкой на издание MMA Today, 32-летняя спортсменка получила 26-летнюю дисквалификацию.

Итальянку уличили в том числе в продаже и распространении наркотических веществ. Она обвиняется в том, что продавала наркотики в зале MMA.

Отметим, что в профессиональной карьере Борелла одержала 12 побед и потерпела пять поражений.