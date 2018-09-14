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    Боец Мара Борелла дисквалифицирована на 26 лет за нарушение антидопинговых правил

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Боец смешанного стиля, итальянка Мара Борелла, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. 

    Как сообщает Report со ссылкой на издание MMA Today, 32-летняя спортсменка получила 26-летнюю дисквалификацию. 

    Итальянку уличили в том числе в продаже и распространении наркотических веществ. Она обвиняется в том, что продавала наркотики в зале MMA.

    Отметим, что в профессиональной карьере Борелла одержала 12 побед и потерпела пять поражений.

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