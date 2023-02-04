Конор Макгрегор вернется в UFC и проведет бой

Бывший чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вернется в UFC и проведет бой с американцем Майклом Чендлером.

Бывший чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вернется в UFC и проведет бой с американцем Майклом Чендлером.

Как передает Report , об этом заявил президент UFC Дэйна Уайт, комментарий которого приводит пресс-служба европейского отделения организации.

"Мы хотим объявить тренеров в реалити-шоу Ultimate Fighter 31: Конор Макгрегор и Майкл Чендлер сразятся друг с другом в качестве тренеров. Сезон пройдет с 30 мая до 15 августа. В конце сезона Макгрегор и Чендлер сразятся друг с другом, точной даты и места проведения боя у меня нет, это будет объявлено в ближайшее время", - сказал Уайт.

Отметим, что Макгрегору 34 года, он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений в смешанных единоборствах. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее ирландец стал первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).