​Бывший чемпион UFC бросил вызов Тайсону

Тито Ортис и Майк Тайсон https://report.az/storage/news/2732316360e1646a5b7c19b54873c3fe/d21dadf6-d0c3-4a2d-8772-3b4916f94666_292.jpg

Бывший чемпион UFC Тито Ортис бросил вызов экс-чемпиону мира по боксу Майку Тайсону.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, соответствующий пост он опубликовал в Instagram-аккаунте.

"Легенда против легенды. Когда мы это сделаем?" — написал Ортис, выложив коллаж из двух фото. На одном изображен Тайсон, на другом — сам Ортис. Боец не уточнил, по правилам какого спорта хотел бы встретиться.

Ортис владел титулом чемпиона UFC в полутяжелом весе с 2000 по 2003 год. Сейчас он продолжает драться по правилам смешанных единоборств. В декабре 2019 года американец задушил мексиканца Альберто Ель Патрона на Combate Americas 51.

Ранее Тайсон отреагировал на предложение провести бой с соотечественником Эвандером Холифилдом. "Было бы потрясающе провести благотворительный поединок. Только представьте нас вместе на ринге", — заявил американец.