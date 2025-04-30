Соревнования по рапиду завершились на "Битве чемпионов" в Баку

В Баку завершились соревнования по рапиду в рамках шахматного турнира "Битва чемпионов".

В Баку завершились соревнования по рапиду в рамках шахматного турнира "Битва чемпионов".

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации шахмат Азербайджана, в противостоянии среди мужчин чемпион Азербайджана Рауф Мамедов встречался с чемпионом мира ФИДЕ Рустамом Касымджановым (Узбекистан).

Р. Мамедов в рапиде одержал победу со счетом 4:2.

Среди женщин в рапиде сыграли победительница чемпионата Азербайджана Гюнай Мамедзаде и чемпионка мира и Европы Антоанета Стефанова (Болгария). Мамедзаде победила со счетом 3,5:2,5.

Отметим, что победитель турнира будет определен по результатам рапида и блица.