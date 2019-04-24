Азад Рагимов: Билеты на все трибуны Гран-при Азербайджана проданы

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Билеты на все трибуны Гран-при Азербайджана SOCAR "Формулы 1" проданы.

Как сообщает Report, об этом в заявлении AzTV сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, пока еще не проданными остаются билеты на стоячие места: "Мы очень рады, что по сравнению с предыдущими годами уровень продажи билетов высок. Можно сказать, что на сегодняшний день билетов не осталось. Билеты на все трибуны проданы. Остались билеты только на стоячие места. Они розданы молодым активистам или же подарены. Эти соревнования интересны и им".

А.Рагимов также подчеркнул о полной готовности к Гран-при. Он заявил, что все работы были произведены своевременно.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 26 - 28 апреля.