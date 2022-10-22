Поступили в продажу билеты на Кубок мира

Билеты на чемпионат мира по греко-римской борьбе, который стартует 5 ноября в бакинском Дворце спорта, поступили в продажу.

Поступили в продажу билеты на Кубок мира по греко-римской борьбе, который стартует 5 ноября в Бакинском дворце спорта.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, впервые билеты на соревнования в столице можно приобрести онлайн на сайте iticket.az.

Билеты будут продаваться по трем сессиям. Стоимость билетов на первый день соревнований составляет 3 AZN, на второй - 5 AZN.

Программа сессий:

I сессия

5 ноября

10:00-12:30

Группа А: Турция - Иран

Группа B: Азербайджан - Сербия

II сессия

5 ноября

16:00-22:00

Церемония открытия

Группа А: Иран - Кыргызстан

Группа B: Сербия - Сборная мира

Группа А: Турция - Кыргызстан

Группа B: Азербайджан - Сборная мира

III сессия

6 ноября

17:00-20:30

Встреча за бронзовую медаль

Финал

Билеты можно приобрести, перейдя по ссылке https://iticket.az/events/sport/greco-roman-world-cup .

Отметим, что Кубок мира завершится 6 ноября.