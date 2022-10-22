Поступили в продажу билеты на Кубок мира по греко-римской борьбе, который стартует 5 ноября в Бакинском дворце спорта.
Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, впервые билеты на соревнования в столице можно приобрести онлайн на сайте iticket.az.
Билеты будут продаваться по трем сессиям. Стоимость билетов на первый день соревнований составляет 3 AZN, на второй - 5 AZN.
Программа сессий:
I сессия
5 ноября
10:00-12:30
Группа А: Турция - Иран
Группа B: Азербайджан - Сербия
II сессия
5 ноября
16:00-22:00
Церемония открытия
Группа А: Иран - Кыргызстан
Группа B: Сербия - Сборная мира
Группа А: Турция - Кыргызстан
Группа B: Азербайджан - Сборная мира
III сессия
6 ноября
17:00-20:30
Встреча за бронзовую медаль
Финал
Билеты можно приобрести, перейдя по ссылке
Отметим, что Кубок мира завершится 6 ноября.