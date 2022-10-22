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Поступили в продажу билеты на Кубок мира

Поступили в продажу билеты на Кубок мира Билеты на чемпионат мира по греко-римской борьбе, который стартует 5 ноября в бакинском Дворце спорта, поступили в продажу.
Индивидуальные
22 октября 2022 г. 13:23
Поступили в продажу билеты на Кубок мира

Поступили в продажу билеты на Кубок мира по греко-римской борьбе, который стартует 5 ноября в Бакинском дворце спорта.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, впервые билеты на соревнования в столице можно приобрести онлайн на сайте iticket.az.

Билеты будут продаваться по трем сессиям. Стоимость билетов на первый день соревнований составляет 3 AZN, на второй - 5 AZN.

Программа сессий:

I сессия

5 ноября
10:00-12:30
Группа А: Турция - Иран
Группа B: Азербайджан - Сербия

II сессия

5 ноября
16:00-22:00
Церемония открытия
Группа А: Иран - Кыргызстан
Группа B: Сербия - Сборная мира
Группа А: Турция - Кыргызстан
Группа B: Азербайджан - Сборная мира

III сессия

6 ноября
17:00-20:30
Встреча за бронзовую медаль
Финал

Билеты можно приобрести, перейдя по ссылке https://iticket.az/events/sport/greco-roman-world-cup.

Отметим, что Кубок мира завершится 6 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Bakıdakı Dünya Kubokunun biletləri satışa çıxarılıb

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