Билеты на Гран-при Азербайджана будут продавать со скидкой

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Билеты на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2019 года выставлены на продажу с первоначальной скидкой.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела коммерции Операционной компании "Бакинское городское кольцо" (БГК) Бюлент Озердим.

По его словам, до 1 января 2019 года билеты выставлены на продажу с 20-ти процентной скидкой. Кроме того, для местных жителей применена скидка в 25%.

В период первоначальной скидки для местных жителей цены 4-дневных билетов в зависимости от трибуны составляют 190 - 660 манатов.

Для детей эта сумма составляет 130 - 470 манатов. Цены на билеты на стоячие места составляют 80 - 160 манатов.

Отметим, что Гран-при Азербайджана 2019 года будет организовано 26 - 28 апреля.