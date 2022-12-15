Началась продажа билетов на "Формулу 1" в Баку по скидочным ценам

Началась онлайн-продажа билетов на Гран-при Азербайджана по "Формуле 1", которое состоится в 2023 году.

Началась онлайн-продажа билетов на Гран-при Азербайджана по "Формуле 1", которое состоится в 2023 году.

Как сообщает Report, об этом руководитель департамента продаж и коммерции операционной компании Бакинское городское кольцо Сабри Гюльмалыев заявил на пресс-конференции.

По его словам, в период ранней продажи желающие приобрести билеты смогут воспользоваться 20%-й скидкой, которая продлится до 15 января: "В этом году в период ранней продажи билеты будут предлагаться по ценам в диапазоне 40-120 манатов для стоячих мест, 160-690 манатов – для трибун и 110-480 манатов для детей. Пользуясь случаем, приглашаем любителей автоспорта воспользоваться этой кампанией без промедления".

Билеты можно приобрести в "28 Mall", "Gənclik Mall", во Дворце Гейдара Алиева, Киоске 1 (возле кинотеатра "Азербайджан"), Киоске 2 (на ул. Низами), ASAN 1, ASAN 2, ASAN 3, ASAN 4 и ASAN Сумгайыт.

Гран-при Азербайджана пройдет в период с 28 по 30 апреля.