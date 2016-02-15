​Билеты на европейское Гран-при "Формулы-1" в Баку подорожали

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Цены на билеты на европейское Гран-при "Формулы-1", которое состоится в июне этого года на Бакинском городском кольце, выросли. Как сообщает Report, изменения в стоимость билетов внесены на официальном сайте игр.

Совсем недавно билеты на трибуне "Абшерон" (3 дня) стоили 472 доллара, трибуне "Ичеришехер" - 294 доллара, "Мугам" - 245 долларов, "Гыз Галасы" - 188 долларов, "Бульвар" - 120 долларов, в стоячей зоне - 19 долларов.

В настоящее время стоимость билетов на трибуне "Абшерон" (3 дня) выросла на 118 долларов или 25% и теперь они стоят 590 долларов. Билеты на места на трибуне "Ичеришехер" сейчас продаются на 126 долларов или 42,86% дороже, по цене 420 долларов. Цены на трибуне "Мугам" выросли на 105 долларов или 42,86% и составили 350 долларов, "Гыз Галасы" - на 102 доллара или 54,26% - до 290 долларов, "Бульвар" - на 80 долларов или 66,67%, составив 200 долларов.

Цены на билеты в самой дешевой стоячей зоне выросли с 19 до 89 долларов, что означает рост на 70 долларов или в 3,7 раз.

Отметим, что недавно компания "Бакинское городское кольцо" заявила о своем праве внесения изменений в текущие цены на билеты. Все цены могут меняться в соответствии с текущим курсом.