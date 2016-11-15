Билеты Европейского Гран-при "Формулы-1" в Баку будут выставлены на продажу в декабре

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Билеты Европейского Гран-при "Формулы-1", который пройдет в Баку в 2017 году, будут выставлены на продажу с 1 декабря.

Как сообщили Report в Операционной компании "Бакинское городское кольцо", билеты будут продаваться в режиме онлайн на сайте www.bakucitycircuit. com .

Лица, купившие билеты первыми, приобретут их с 30%-ной скидкой за 4 дня. Эта кампания продлится до 31 января 2017 года. После завершения кампании билеты будут продаваться по обычной цене. Владельцы 4-дневных билетов помимо соревнований на треке получат возможность участвовать в развлекательных мероприятиях вне трека. Вместе с 4-дневными билетами предлагаются "молодые" билеты на трибуны Хазар и Бульвар со специальными скидками для зрителей в возрасте 2-15 лет.

Предлагаются билеты по различным ценам.

Стоимость 4-дневных билетов составляет 150-550 манатов, а билеты на стоячие места - 60-150 манатов. В случае приобретения билетов иностранной валютой стоимость билетов будет подсчитана согласно курсу валюты на этот день.