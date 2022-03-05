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Билал Эрдоган: Мы приложим больше усилий для возрождения этноспорта разных стран

Билал Эрдоган: Мы приложим больше усилий для возрождения этноспорта разных стран Сейчас в мире все разговоры о войне. Проводя этот форум, мы попытались организовать красочное мероприятие для человечества и народов.
Индивидуальные
5 марта 2022 г. 12:30
Билал Эрдоган: Мы приложим больше усилий для возрождения этноспорта разных стран

Сейчас в мире все разговоры о войне. Проводя этот форум, мы попытались организовать красочное мероприятие для человечества и народов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган в своем выступлении на Международном форуме этноспорта в Баку.

Он отметил, что целью проведения форума является сохранение общих ценностей человечества и содействие миру и солидарности.

По словам Б.Эрдогана, для возрождения традиционных видов спорта будет прилагаться еще больше усилий: "Культура каждого народа ценна и достойна уважения. Мир должен быть более красочным, а не облачаться в черные тона. Присущие каждой стране виды спорта должны развиваться. Мы хотим, чтобы другие нации и культуры ознакомились с этими видами спорта. На сегодняшнем форуме мы обсудим прошлое и будущее традиционных видов спорта. На предыдущих форумах мы внесли свой вклад в развитие этих видов спорта. Мир и солидарность играют важную роль в развитии этноспорта. Мы принимаем на работу всех ученых, которые хотят работать в этой области".

Б.Эрдоган добавил, что 5-й форум будет очень насыщенным: "Мы хотим увеличить число наших членов. Это большой успех - собрать вместе представителей многих стран и народов. Я встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Я благодарю его, министра спорта молодежи Фарида Гаибова. Наш следующий форум пройдет в Турции. Я благодарю всех вас за участие".

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Версия на английском языке Bilal Erdogan: We are holding colorful event in Baku, when world is talking about war
Версия на азербайджанском языке Bilal Ərdoğan: "Dünyanın müharibədən danışdığı dönəmdə Bakıda rəngarəng tədbir keçiririk"

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