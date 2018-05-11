БГК о проведении "Формулы 1" в Майами вместо Азербайджана

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ "Информация о том, что американский город Майами может заменить Гран-при Азербайджана в календаре "Формулы 1", необоснованна, этот вариант невозможен".

Об этом Report сообщила руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Бакинского городского кольца Нигяр Арпадараи.

Она сказала, что у БГК есть контракт с руководством "Формулы 1" до 2020 года. Сейчас идут переговоры по продлению соглашения еще на 5 лет:

"Имеющийся договор не хотим нарушать ни мы, ни новый владелец "Формулы 1" Lyberty Media. Наоборот, исполнительный директор структуры Чейз Кери посетил Баку в феврале и провел переговоры о продолжении соглашения с "Формулой 1"".

Представитель БГК подчеркнула, что беспокоиться об изъятии Гран-при Азербайджана из календаря "Формулы 1" не стоит, добавив, что в следующем календаре это будет отражено:

"Гран-при Майами также пройдет на трассе городского типа. Возможно, из-за этого появились предположения, что в будущем году Майами заменит Баку. Одна сейчас Дания также заинтересована в проведении гран-при на улицах Копенгагена и даже с этой целью приезжали изучать опыт Баку. С этой точки зрения, у каждого желающего провести Гран-при города должен быть договор с руководством "Формулы 1". В том числе и у нас имеется действующий договор".

Отметим, что город Майами дал согласие на проведение Гран-при "Формулы 1" с 2019 года. Однако для этого нужно получить согласие Международной федерации автоспорта.