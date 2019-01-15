Безработица в Рио-де-Жанейро снизилась почти вдвое благодаря Олимпийским играм

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Уровень безработицы в Рио-де-Жанейро снизился почти в два раза благодаря проведению в городе летних Олимпийских игр в 2016 году.

Как сообщает Report со ссылкой на портал Insidethegames, об этом говорится в исследовании Бразильского института прикладных экономических исследований.

Исследование охватило период с 2012 по 2015 год.

В целом в Рио-де-Жанейро за это время был зафиксирован экономический рост. 82% роста было достигнуто благодаря созданию новых рабочих мест.

На момент начала 2012 года количество жителей Рио-де-Жанейро без оплачиваемой работы составляло 8,1%, в 2015-м цифра снизилась до 4,2%.

Отметим, что олимпиада в Рио-де-Жанейро проходила с 5 по 21 августа 2016 года. Азербайджан на играх завоевал 18 медалей (1 золотая, 7 серебряных и 10 бронзовых).