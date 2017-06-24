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    Берни Экклстоун: Я советую посетить Баку тем, кто никогда здесь не был

    Азербайджан и Баку превосходны

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ "Я советую посетить Баку тем, кто никогда здесь не был. Азербайджан и Баку превосходны".

    Как сообщает Report, об этом заявил бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун в онлайн-интервью на официальной странице Бакинского городского кольца в Facebook.

    87-летний функционер отметил особенности БГК: "Люди очень любят городские треки, потому что чувствуют себя ближе к машинам".

    Б. Экклстоун ответил на вопрос "Что вы скажете своему внуку, если он захочет стать пилотом Формулы 1?" так: "Скажу ему не будь таким глупцом, желание пропадет".

    Отметим, что Б. Экклстоун руководил Формулой 1 с 1974 года по начало 2017 года. Именно британец сделал соревнования коммерчески успешным проектом, приносящим в год более 2 млрд долларов дохода.

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