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Бензема может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Бензема может продолжить карьеру в Саудовской Аравии Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Индивидуальные
29 мая 2023 г. 08:59
Бензема может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщает Revelo.

По информации источника, один из клубов Высшего дивизиона Саудовской Аравии сделал предложение о двухлетнем контракте с зарплатой €100 млн в год. Француз обдумывает этот вариант.

При этом, по информации издания AS, "Реал" продлил контракт с французским нападающим Каримом Бензема. Указывается, что руководство клуба приняло решение активировать опцию продления соглашения еще на один сезон, так как в команде есть правило автоматически подписывать новый договор с футболистом, который стал обладателем "Золотого мяча". Об этом стало известно 19 апреля.

Бензема выступает за мадридский клуб с 2009 года. Текущее соглашение форварда с клубом, если оно еще не было переподписано, истекает 30 июня 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Benzema karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirə bilər

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