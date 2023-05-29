Бензема может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как передает Report , об этом сообщает Revelo.

По информации источника, один из клубов Высшего дивизиона Саудовской Аравии сделал предложение о двухлетнем контракте с зарплатой €100 млн в год. Француз обдумывает этот вариант.

При этом, по информации издания AS, "Реал" продлил контракт с французским нападающим Каримом Бензема. Указывается, что руководство клуба приняло решение активировать опцию продления соглашения еще на один сезон, так как в команде есть правило автоматически подписывать новый договор с футболистом, который стал обладателем "Золотого мяча". Об этом стало известно 19 апреля.

Бензема выступает за мадридский клуб с 2009 года. Текущее соглашение форварда с клубом, если оно еще не было переподписано, истекает 30 июня 2023 года.