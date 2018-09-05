Белорусский велогонщик отстранен из-за допинга

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Профессиональная шоссейная велокоманда из Бахрейна Bahrain-Merida отстранила белоруса Константина Сивцова из-за допинг-теста, который показал положительный результат.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба команды.

Международный союз велосипедистов (UCI) оповестил Bahrain-Merida, что положительный результат дала допинг-проба Сивцова, которая была сдана во внесоревновательный период 31 июля 2018 года. 36-летний гонщик немедленно дисквалифицирован командой. Контракт Сивцова с Bahrain-Merida истекает в декабре 2018 года. Команда уже проинформировала спортсмена, что его соглашение не будет продлено.

UCI сообщает, что в пробе гонщика был обнаружен эритропоэтин (ЭПО). В соответствии с антидопинговыми правилами UCI, спортсмен временно отстранен от участия в гонках до вынесения решения по данному делу.