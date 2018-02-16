Белорусская спортсменка стала победительницей Зимних Олимпийских игр

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Белорусская лыжница Анна Гуськова одержала победу по фристайлу на XXIII Зимних Олимпийских играх в южно-корейском городе Пхенчхан.

Как сообщает Report, 26-летняя спортсменка опередила соперниц с показателем 96,14 секунды.

Серебро и бронза достались китаянкам. Син Чжан стала обладательницей второго, а Фанъюй Кун - третьего места.

Среди женщин Эсме Виссер (коньки) стала чемпионкой в соревнованиях на дистанции 5 000 метров. Мартина Сабликова (Чехия) стала серебряной, а россиянка Наталья Воронина - бронзовой призершей олимпийских игр.