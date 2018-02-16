 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Белорусская спортсменка стала победительницей Зимних Олимпийских игр

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Белорусская лыжница Анна Гуськова одержала победу по фристайлу на XXIII Зимних Олимпийских играх в южно-корейском городе Пхенчхан.

    Как сообщает Report, 26-летняя спортсменка опередила соперниц с показателем 96,14 секунды.

    Серебро и бронза достались китаянкам. Син Чжан стала обладательницей второго, а Фанъюй Кун - третьего места.

    Среди женщин Эсме Виссер (коньки) стала чемпионкой в соревнованиях на дистанции 5 000 метров. Мартина Сабликова (Чехия) стала серебряной, а россиянка Наталья Воронина - бронзовой призершей олимпийских игр. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi