Беларусь потратит на Европейские игры 30-40 млн долларов

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ На проведение Европейских игр 2019 года Беларусь потратит 30-40 млн долларов. Как сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко в эфире телеканала ОНТ.

По словам министра, европейские олимпийские комитеты возьмут на себя расходы по трансферу и перелетам. Вопросы с телетрансляцией будут рассматриваться на канале, который создаётся в Международном олимпийском комитете. Часть расходов ляжет на ЕОК. При этом Беларусь имеет всю необходимую инфраструктуру и сооружения для проведения игр.

Отметим, что I Европейские игры состоялись в 2015 году в Азербайджане.

II Евроигры пройдут в Беларуси.