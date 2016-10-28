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    Беларусь потратит на Европейские игры 30-40 млн долларов

    Министр: Беларусь имеет всю необходимую инфраструктуру и сооружения для проведения игр

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ На проведение Европейских игр 2019 года Беларусь потратит 30-40 млн долларов. Как сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко в эфире телеканала ОНТ.

    По словам министра, европейские олимпийские комитеты возьмут на себя расходы по трансферу и перелетам. Вопросы с телетрансляцией будут рассматриваться на канале, который создаётся в Международном олимпийском комитете. Часть расходов ляжет на ЕОК. При этом Беларусь имеет всю необходимую инфраструктуру и сооружения для проведения игр.

    Отметим, что I Европейские игры состоялись в 2015 году в Азербайджане.

    II Евроигры пройдут в Беларуси. 

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