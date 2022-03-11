Беларусь не сможет принимать международные соревнования по легкой атлетике

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) запретил Беларуси проводить международные соревнования.
Как передает Report, об этом заявил президент World Athletics Себастьян Коу.
"Совет World Athletics согласился применить санкции к Федерации легкой атлетики Беларуси. Санкции, включают запрет на проведение международных и европейских соревнований по легкой атлетике, - сказал Коу. - Также санкции включают запрет на участие в заседаниях конгресса, лишение права голоса. Запрет на выдачу аккредитаций ее официальным лицам для участия в международных соревнованиях, в том числе в предстоящем чемпионате мира в помещении в Белграде, в чемпионате мира в Орегоне и в чемпионате мира до 20 лет".
1 марта World Athletics приняла решение о временном запрете российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах под эгидой организации. Решение принято в связи с ситуацией вокруг Украины.