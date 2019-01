Бейдер отправил Емельяненко в нокаут на 35-й секунде первого раунда - ВИДЕО

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Американец Райан Бейдер победил российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.

Как передает Report, бой завершился уверенной победой Бейдера нокаутом уже на первых секундах первого раунда.

Напомним, на пути к финалу Фёдор Емельяненко одержал досрочные победы над экс-чемпионом UFC Фрэнком Миром и экс-претендентом на титул чемпиона UFC Чейлом Сонненом. Что касается Бейдера, то американец в четвертьфинале Гран-при нокаутировал Кинг Мо Лаваля, а в полуфинале единогласным решением судей победил Мэтта Митриона.

JUST LIKE THAT!!!! @RyanBader with the HUGE KO against Fedor Emelianenko!#Bellator214 pic.twitter.com/7fm2XFY1zh