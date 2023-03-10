Баскетболиcт Майкл Джордан назван самым богатым спортсменом в истории

Спортивный журнал Sportico на своем официальном сайте опубликовал список самых богатых спортсменов в истории.

Спортивный журнал Sportico на своем официальном сайте опубликовал список самых богатых спортсменов в истории.

Как передает Report , первое место в списке занял американский баскетболист Майкл Джордан, заработавший за свою карьеру 3,3 миллиарда долларов. Со второго по четвертое места заняли гольфисты Тайгер Вудс (2,5 миллиарда), Арнольд Палмер (1,7 миллиарда), Джек Никлаус (1,63 миллиарда).

На пятой позиции расположился португальский футболист Криштиану Роналду с 1,58 миллиарда долларов. На шестой — баскетболист Леброн Джеймс (1,53). На седьмой — аргентинский футболист Лионель Месси (1,48), на восьмой — американский боксер Флойд Мейвезер (1,41), на девятой — швейцарский теннисист Роджер Федерер (1,38), на десятой — американский гольфист Фил Микельсон (1,36).

Суммы включают в себя зарплату, призовые, бонусы, гонорары и сделки с издательствами. Также включены денежные средства, полученные от долевого участия в компаниях-спонсорах. Все доходы указаны до вычета налогов.