Баскетболиcт Майкл Джордан назван самым богатым спортсменом в истории

Спортивный журнал Sportico на своем официальном сайте опубликовал список самых богатых спортсменов в истории.
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На пятой позиции расположился португальский футболист Криштиану Роналду с 1,58 миллиарда долларов. На шестой — баскетболист Леброн Джеймс (1,53). На седьмой — аргентинский футболист Лионель Месси (1,48), на восьмой — американский боксер Флойд Мейвезер (1,41), на девятой — швейцарский теннисист Роджер Федерер (1,38), на десятой — американский гольфист Фил Микельсон (1,36).
Суммы включают в себя зарплату, призовые, бонусы, гонорары и сделки с издательствами. Также включены денежные средства, полученные от долевого участия в компаниях-спонсорах. Все доходы указаны до вычета налогов.