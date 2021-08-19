"Барселона" хочет продать Дембеле

Футбольный клуб "Барселона" хочет расстаться с нападающим Усманом Дембеле, продав или обменяв его на другого футболиста.

Футбольный клуб "Барселона" хочет расстаться с нападающим Усманом Дембеле, продав или обменяв его на другого футболиста.

Об этом сообщает Report со ссылкой на издание Calciomercato.

Отмечается, что каталонцы предложили “Ювентусу” обменять Дембеле на Деяна Кулусевски, но туринцы ответили отказом.

В июне стало известно, что Усман Дембеле, получивший травму колена в матче II тура группы F против Венгрии (1:1), будет прооперирован и лишится возможности играть на 4 месяца.

В прошлом сезоне французский футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании и забил 6 голов.