Баку входит в топ-3 самых спортивных городов мая

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Туристический сервис Travel.ru выяснил, какие города наиболее популярны у российских туристов для посещения спортивных мероприятий в мае 2016 года. Как сообщает Report, в тройку самых спортивных городов мая-2016 входят Москва, принимающая чемпионат мира по хоккею с шайбой; Баку, где состоится велогонка "Tour d'Azerbaijan"; и Барселона, где пройдет Гран-при Испании Формулы-1.

С 4 по 8 мая в Азербайджане пройдет четвертая велосипедная гонка "Тур Азербайджана" (Tour d'Azerbaijan). Тур состоит из пяти этапов: Баку - Сумгайыт (154 км), Баку - Исмаиллы (186,5 км), Габала - Шеки - Габала (177 км), Габала - Пиргулу (115 км) и Баку - Абшерон - Баку (158 км). В велогонке принимает участие 21 команда из 19 стран: шесть про-континентальных команд, 14 континентальных команд, включая "Синержи - Баку", и одна национальная команда.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой в Москве и Санкт-Петербурге пройдет с 6 по 22 мая, Гран-при Испании Формулы-1 в Барселоне пройдет с 13 по 15 мая.