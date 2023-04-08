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Baku City Circuit: В этом году побит рекорд по продаже билетов

Baku City Circuit: В этом году побит рекорд по продаже билетов В этом году побит рекорд по продаже билетов на Гран-при Азербайджана Формулы-1
Индивидуальные
8 апреля 2023 г. 12:17
Baku City Circuit: В этом году побит рекорд по продаже билетов

В этом году побит рекорд по продаже билетов на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Об этом Report сказал пресс-секретарь Операционной компании Baku City Circuit Тураб Теймуров.

По его словам, билеты на многие трибуны уже полностью распроданы: "Билеты на секцию B трибуны "Абшерон", трибуны "Филармония", "Сахиль" и "Бульвар" полностью распроданы. На трибуну "Мугам" осталось очень мало билетов. Думаю, в ближайшие дни они также будут распроданы".

T.Теймуров подчеркнул, что Гран-при Формулы-1 проводится в Азербайджане уже седьмой год: "Однако таких достижений мы добились впервые. Больше всего билетов на гонку в Баку было куплено из Нидерландов и Великобритании".

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 28-30 апреля в Баку.

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Версия на английском языке Baku City Circuit: All records were broken in ticket sales this year
Версия на азербайджанском языке Bakı Şəhər Halqası: "Bu il bilet satışında bütün rekordları qırmışıq"

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