Baku City Circuit: В этом году побит рекорд по продаже билетов

В этом году побит рекорд по продаже билетов на Гран-при Азербайджана Формулы-1

В этом году побит рекорд по продаже билетов на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Об этом Report сказал пресс-секретарь Операционной компании Baku City Circuit Тураб Теймуров.

По его словам, билеты на многие трибуны уже полностью распроданы: "Билеты на секцию B трибуны "Абшерон", трибуны "Филармония", "Сахиль" и "Бульвар" полностью распроданы. На трибуну "Мугам" осталось очень мало билетов. Думаю, в ближайшие дни они также будут распроданы".

T.Теймуров подчеркнул, что Гран-при Формулы-1 проводится в Азербайджане уже седьмой год: "Однако таких достижений мы добились впервые. Больше всего билетов на гонку в Баку было куплено из Нидерландов и Великобритании".

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 28-30 апреля в Баку.