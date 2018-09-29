"Баку 2018" - синтез зрелища дзюдо и высокой организации

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан после художественной гимнастики, борьбы и бокса провел у себя соревнование по еще одному виду спорта - XXXII чемпионат мира по дзюдо. За победу в мундиале боролись 755 спортсменов из 124 стран, из 6 континентов.

Мундиал, за которым вживую наблюдали президенты

Организованное на Национальной гимнастической арене соревнование было богато рядом моментов. Притом это не ограничивалось только спортивной борьбой. Мундиал сделали особым другие факторы, пропагандирующие Азербайджан, вносящие вклад в укрепление престижа страны в мире.

Чемпионат мира запомнился торжественной церемонией открытия. В мероприятии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи, президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер, президент Федерации дзюдо Азербайджана и член исполнительного комитета IJF Ровнаг Абдуллаев, официальные лица государства и правительства. Особые краски мероприятию придала концертная программа известного итальянского певца Аль Бано.

За соревнованиями наблюдали президенты еще 2-х стран – президент России Владимир Путин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, руководящие лица международных и национальных ассоциаций дзюдо и других видов спорта.

Причина, приведшая титулованных спортсменов в Азербайджан

Одним из основных моментов, отличающих чемпионат мира в Баку от организованного в прошлом году в столице Венгрии, Будапеште мундиала стало то, что на этом чемпионате имелась возможность заработать лицензионные очки для участия на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Чемпионы заработали 2000 очков, вице-чемпионы - 1400 очков, бронзовые призеры – по 1000 очков, занявшие 5 места - 720 очков, занявшие 7 места – 520 очков, проигравшие в 1/8 финала – 320 очков, проигравшие в 1/16 финала – 240 очков, победившие в одной встрече - 200 очков, проигравшие в первой же встрече – 20 очков.

По этой причине основные страны дзюдо такие, как Япония, Южная Корея, Бразилия, Франция и Россия привезли в Баку ведущих спортсменов. Не случайно среди участников были дзюдоисты с титулами чемпионов Олимпа, мира и Европы. Например, сборная Японии привезла в Баку 11 спортсменов, ставших в прошлом году в Венгрии чемпионами мира.

"Японское цунами" на берегах Каспия

Сборная Азербайджана завершила индивидуальные соревнования на 11-й ступени. Из членов команды Ушанги Кокаури (+100 кг) завоевал серебряную медаль, Хидаят Гейдаров (73 кг) – бронзовую медаль. Кроме того, Карамат Гусейнов (60 кг) занял 5 место, Ирина Киндзерская (+78 кг) – 7 место. Сборная Азербайджана в мужском соревновании удовлетворилась 6 местом, в женском – 24 местом.

На чемпионате мира в Баку из 124 стран только 22 смогли завоевать медали. В индивидуальных соревнованиях половина из 14 золотых медалей досталась Японии. Создатели дзюдо в соревнованиях среди женщин завоевали 5, среди мужчин – 2 золотые медали. В целом, из 56 медалей 16 (7 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые) достались "Стране восходящего солнца".

Только двое членов сборной Японии, прибывшей в Баку в полном составе из 18 дзюдоистов, остались без медали. Дзюдоистки завоевали 5 золотых, 3 серебряные, 1 бронзовую медали. Из мужчин двое завоевали золотые, двое – серебряные, трое – бронзовые медали. Если медали высшей пробы были завоеваны в весовой категории 60 кг и 66 кг, из оставшихся без медалей дзюдоистов один боролся в весовой категории 100 кг, другой боролся в весовой категории +100 кг.

Из оставшихся золотых медалей две достались Южной Корее, по одной Франции, Грузии, Ирану, Украине и Испании.

В целом, медалисты представляют 4 континента, за исключением Африки, Австралии и Океании.

Обошедшая все страны в индивидуальных соревнованиях Япония завоевала золотую медаль и в смешанных командных соревнованиях. Представитель "Страны восходящего солнца" был в финале сильнее Франции - 4:1. Команды России и объединенной Кореи завоевали бронзовую медаль.

Сборная Азербайджана в борьбе за бронзу проиграла сборной России с тем же счетом и стала 5-й.

На прошлогоднем чемпионате мира 4 азербайджанских дзюдоиста попали в ряды медалистов. Орхан Сафаров (60 кг) и Рустам Оруджев (73 кг) завоевали серебряные, Эльмар Гасымов (100 кг) и дзюдоистка Ирина Киндзерскaя (+78 кг) - бронзовые медали. В этот раз все они остались без медалей. Вместо этого впервые Хидаят Гейдаров (73 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг) завоевали медали. Если, с одной стороны, на этот раз малое количество медалей можно объяснить чувством сжатости азербайджанских дзюдоистов на "родном поле", другой момент в том, что по сравнению с прошлым годом, в Баку приехали более сильные дзюдоисты. Это связано с тем, что на Бакинском мундиале можно было заработать очки на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Самый юный медалист, брат и сестра, завоевавшие медали в один и тот же день

Мундиал попал в историю рядом рекордов и интересных моментов. Например, в первый день соревнований украинка Дарья Белодед (48 кг) стала чемпионом мира в 17 лет 11 месяцев и 10 дней. Белодед самая юная дзюдоистка с таким титулом среди взрослых. Очередной дзюдоистке, ставшей чемпионом мира Уте Абэ 18 лет 2 месяца и 7 дней.

На следующий день японец в весовой категории 66 кг Хифуми Абэ стал чемпионом мира второй год подряд. В борьбе среди женщин на верхнюю ступень почетного пьедестала поднялась его сестра Ута Абэ в весовой категории 52 кг. Так, в Баку произошло историческое событие. До их пор нет случая, когда брат и сестра становились чемпионами мира в один день и в одном городе.

Сборная Турции на проведенном в Баку чемпионате мира завоевала первые медали после 17-летнего перерыва. Выступающий среди мужчин в весовой категории 81 кг Ведат Албайрак и среди женщин в весовой категории +78 кг Кайра Саит завоевали бронзовые медали.

На чемпионате мира в Баку азербайджанец по национальности Саид Моллаи в составе сборной Ирана стал чемпионом мира в весовой категории 81 кг. Об этом заявил сам 26-летний спортсмен. Он сказал, что хотя он родом из города Хой провинции Западный Азербайджан Ирана, но сейчас проживает в Урмии.

Испания же завоевала первую золотую медаль в истории чемпионатов мира. Эту медаль завоевал грузин по национальности Николоз Шеразадишвили в весовой категории 90 кг.

Впервые в Баку объединенная команда Кореи попала в ряды медалистов. Участвовавшие до этого в зимних Олимпийских играх "Пхенчхан-2018" в виде единой команды на некоторых спортивных состязаниях спортсмены Южной и Северной Корей впервые в Азербайджане поднялись на почетный пьедестал. В смешанных командных соревнованиях они завоевали бронзовую медаль.

"Страна огней – Страна дзюдо"

Чемпионат мира в Баку внес свой вклад в пропаганду Азербайджана. Мундиал было возможно наблюдать в рекордном количестве стран – более 190 стран. Среди вещателей были такие телеканалы-гиганты, как СNN, Euronews, BBC. 86 стран транслировали чемпионат напрямую по своим телеканалам.

В преддверии соревнования на официальном сайте IJF были размещены репортажи и статьи об Азербайджане ознакомительного характера. В промо-видеороликах Азербайджан был представлен не только как страна с большими энергоресурсами и богатой культурой, но также как Страна огней и Страна дзюдо.

Репортажные съемки презентационного характера велись в различных регионах Азербайджана, особенно в Баку и Сумгайыте. В репортаже отведено место для мнений победителей летних Олимпийских игр Назима Гусейнова и Эльнура Мамедли, двукратного паралимпийского чемпиона Ильхама Закиева и чемпиона Европы среди подростков Шаханы Гаджиевой.

В репортаже были проведены параллели с историческим прошлым Баку, его архитектурным наследием XII - XV веков и нынешней футуристической архитектурой, Центр Гейдара Алиева, "Огненные башни" ("FlameTowers") и другие небоскребы – новые визитные карточки Баку, представлены как образцы современной архитектуры.

Также был подчеркнут успешный опыт Баку в проведении крупных международных турниров, конкурса песни Eurovision в 2012 году, первых Европейских игр в 2015 году, Гран-при "Формула 1" в последние 3 года, проведение на Бакинском олимпийском стадионе 3 игр группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года и одного матча ¼ финала.

Первые азербайджанцы, включенные в Зал славы

IJF в рамках чемпионата мира провел ряд мероприятий. В преддверии соревнований во дворце "Бута" были награждены 19 звезд, вошедшие в Зал славы структуры. Из Азербайджана этой чести удостоились три человека. IJF отметила победителя Летних олимпийских игр в Барселоне в 1992 году Назима Гусейнова, золотого медалиста Летних олимпийских игр в Пекине в 2008 году Эльнура Мамедли, а также занявшего первое место в Летних паралимпийских играх в Афине в 2004 году и в Пекине в 2008 году Ильхама Закиева.

Кроме того, на заседании Исполнительного комитета IJF были обсуждены командные соревнования на чемпионах мира, подготовка к Летним олимпийским играм в Токио в 2020 году и III Летние юниорские олимпийские игры, новые правила в связи с тренерами, вопросы тренировок и обучения, долгосрочный календарь и другие спортивные вопросы, приняты соответствующие решения.

На собрании было решено провести чемпионат мира по дзюдо в 2021 году в столице Австрии, Вене. Также было объявлено, что годовой календарь дзюдо будет дополнен Гран-при Канады, Израиля и Чили.

М.Визер в период пребывания в Азербайджане принял участие в открытии Сумгайытской учебно-тренировочной базы Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА). Он также посетил учебно-тренировочную базу сборных Азербайджана по дзюдо на Бакинском олимпийском стадионе. Руководитель структуры высоко оценил выполненные работы и поблагодарил руководство ФДА за передачу в распоряжение дзюдоистов отвечающей современным стандартам базы. Он подчеркнул уверенность, что база внесет вклад в развитие дзюдо в Азербайджане.