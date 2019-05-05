Замминистра: "Бакинский марафон - великолепный проект, служащий будущему Азербайджана" - ФОТО

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"Выражаю свою благодарность Фонду Гейдара Алиева за проведение марафона на столь высоком уровне. Это великолепный проект, служащий будущему азербайджанского государства".

Об этом заявил Report заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев, принявший участие в "Бакинском марафоне-2019".

Он отметил, что будущее любого государства заложено в здоровье будущих поколений его граждан.

"Бакинский марафон-2019" нацелен на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели.

Марафон, который проводится под девизом "Победи ветер!", организуется уже четвертый год подряд.

"Бакинский марафон-2019" с маршрутом протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершился у Бакинского Олимпийского стадиона.

Фото: Эльчин Мурад