Победитель "Бакинского марафона-2019": "Соревнование было организовано на высоком уровне"

"Бакинский марафон был организован на высоком уровне. Мне мешал только ветер."

Как передаёт Report, об этом заявил победитель марафона в соревновании среди мужчин Исмаил Сеньянге. Атлет из Уганды сообщил, что является профессиональным спортсменом, а в марафоне в Азербайджане принимает участие впервые.

Он также отметил, что Баку ему очень понравился.

"Ранее я принимал участие в различных марафонах в США, Таиланде, Ирландии, Индии, Англии, Болгарии, Китае и других странах и всегда попадал в число призёров", - сказал атлет.

Отметим, что Сеньянге пробежал расстояние в 21 км от Площади государственного Флага до Бакинского олимпийского стадиона за 1 час 8 минут 35 секунд.