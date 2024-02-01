Бахруз Набиев: Присвоение човгану международного статуса - историческое событие

Присвоение международного статуса човгану - одному из наиболее древних конных видов спорта Азербайджана, является историческим событием для нашей страны.

Присвоение международного статуса човгану - одному из наиболее древних конных видов спорта Азербайджана, является историческим событием для нашей страны.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный секретарь Федерации конного спорта Азербайджана Бахруз Набиев.

Набиев подчеркнул, что I заседание Генеральной ассамблеи Международной федерации човгана пройдет сегодня в Баку.

"На сегодняшнем заседании будет утвержден устав федерации. Также будут избраны президент и вице-президент. В федерации представлены 19 стран со всех континентов мира. Голос каждой из них важен. Впервые наш национальный вид спорта получает международный статус. Надеюсь, все пройдет успешно, и завтра мы официально объявим о создании федерации", - сказал он.