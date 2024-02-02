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Бахруз Набиев: Нас радует избрание президентом федерации човгана представителя от Азербайджана

Бахруз Набиев: Нас радует избрание президентом федерации човгана представителя от Азербайджана Создание Международной федерации човгана будет способствовать продвижению на международной арене древнейшего национального вида спорта Азербайджана.
Индивидуальные
2 февраля 2024 г. 13:21
Бахруз Набиев: Нас радует избрание президентом федерации човгана представителя от Азербайджана

Создание Международной федерации човгана будет способствовать продвижению на международной арене древнейшего национального вида спорта Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам генеральный секретарь Федерации конного спорта Азербайджана Бахруз Набиев, избранный президентом организации на I Генеральной ассамблее Международной федерации човгана в Баку.

Он выразил радость по поводу избрания первым президентом федерации представителя от Азербайджана и поблагодарил всех за единогласную поддержку его кандидатуры.

По словам Набиева, сегодня вице-президентами были избраны представители Турции, Великобритании и Марокко: "Всего в федерации шесть региональных групп по континентам, и пять из них представлены на мероприятии в Баку. Также были выбраны руководители этих групп".

Новый глава федерации также отметил, что на текущем заседании Генассамблеи будет определен календарь соревнований, обсуждены даты проведения чемпионатов Европы и мира, место и время следующего собрания: "Кроме того, будет утверждены международные правила човгана".


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Версия на азербайджанском языке Bəhruz Nəbiyev: "Beynəlxalq Çövkən Federasiyasının ilk prezidentinin Azərbaycandan seçilməsi gözəl məqamdır"

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