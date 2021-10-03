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Бахрейнская легкоатлетка установила мировой рекорд в беге на 10 км

Бахрейнская легкоатлетка установила мировой рекорд в беге на 10 км Бахрейнская легкоатлетка Калькидан Гезань установила новый мировой рекорд в беге на 10 км на турнире в Женеве.
Индивидуальные
3 октября 2021 г. 14:34
Бахрейнская легкоатлетка установила мировой рекорд в беге на 10 км
Калькидан Гезань

Бахрейнская легкоатлетка Калькидан Гезань установила новый мировой рекорд в беге на 10 км на турнире в Женеве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут 38 секунд. Предыдущий рекорд принадлежал кенийке Джойсилин Джепкосгеи (29.43).

Гезань 30 лет, на Олимпийских играх в Токио она завоевала серебряную медаль в беге на 10 000 м, также в ее активе золото чемпионата мира в помещении (2010) в беге на 1 500 м.

Забег на 10 км проводится на шоссе, бег на 10 000 м - на стадионе.

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