Бахрейн будет представлен на Исламиаде в трех видах спорта

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ На IV Играх исламской солидарности в Баку Бахрейн будет представлен в трех видах спорта.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Олимпийского комитета Бахрейна Абдулрахман Аскар. Он отметил, что спортсмены испытают свои силы в атлетике, конном спорте и борьбе. По мнению А. Аскера, с точки зрения развития спорта, для Бахрейна участие в Исламиаде - это отличная возможность побороться с лучшими спортсменами региона и добиться успехов в этом направлении. Он отметил, что спортсмены постараются завоевать на Играх как можно больше медалей.

Отметим, что Исламиада пройдет 12–22 мая.