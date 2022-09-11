ЧМ: Эльданиз Азизли завоевал золотую медаль, Ульви Ганизаде – серебряную

В Белграде (Сербия) продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе.

В Белграде (Сербия) продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе.

Как сообщает Report , Ульви Ганизаде (72 кг) в финале уступил Али Арсалану (Сербия) - 4:7.

Таким образом, Ганизаде досталась серебряная медаль турнира.

Напомним, что ранее Э.Азизли (55 кг) в финале уверенно одолел Нугзари Цуцурмию (Грузия) и стал чемпионом мира.

20:54

В Белграде (Сербия) продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе.

Как сообщает Report, Эльданиз Азизли (55 кг) в финале уверенно одолел Нугзари Цуцурмию (Грузия) - 8:0.

Таким образом, Азизли во второй раз в карьере завоевал звание чемпиона мира.