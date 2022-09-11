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ЧМ: Эльданиз Азизли завоевал золотую медаль, Ульви Ганизаде – серебряную

ЧМ: Эльданиз Азизли завоевал золотую медаль, Ульви Ганизаде – серебряную В Белграде (Сербия) продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе.
Индивидуальные
11 сентября 2022 г. 21:17
ЧМ: Эльданиз Азизли завоевал золотую медаль, Ульви Ганизаде – серебряную
Эльданиз Азизли

В Белграде (Сербия) продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе.

Как сообщает Report, Ульви Ганизаде (72 кг) в финале уступил Али Арсалану (Сербия) - 4:7.

Таким образом, Ганизаде досталась серебряная медаль турнира.

Напомним, что ранее Э.Азизли (55 кг) в финале уверенно одолел Нугзари Цуцурмию (Грузия) и стал чемпионом мира.

20:54

В Белграде (Сербия) продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе.

Как сообщает Report, Эльданиз Азизли (55 кг) в финале уверенно одолел Нугзари Цуцурмию (Грузия) - 8:0.

Таким образом, Азизли во второй раз в карьере завоевал звание чемпиона мира.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Eldəniz Əzizli qızıl, Ülvi Qənizadə gümüş medal qazanıb

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