ЧМ: Эльданиз Азизли завоевал золотую медаль, Ульви Ганизаде – серебряную

В Белграде (Сербия) продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе.
Таким образом, Ганизаде досталась серебряная медаль турнира.
Напомним, что ранее Э.Азизли (55 кг) в финале уверенно одолел Нугзари Цуцурмию (Грузия) и стал чемпионом мира.
20:54
В Белграде (Сербия) продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе.
Как сообщает Report, Эльданиз Азизли (55 кг) в финале уверенно одолел Нугзари Цуцурмию (Грузия) - 8:0.
Таким образом, Азизли во второй раз в карьере завоевал звание чемпиона мира.