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Азиатская конфедерация бокса намерена покинуть IBA

Азиатская конфедерация бокса намерена покинуть IBA Азиатская конфедерация бокса намерена выйти из состава Международной боксерской ассоциации (IBA) после того, как последняя был лишен признания МОК из-за неспособности провести требуемые реформы в области управления, финансов и этики.
Индивидуальные
25 июня 2023 г. 07:48
Азиатская конфедерация бокса намерена покинуть IBA

Азиатская конфедерация бокса намерена выйти из состава Международной боксерской ассоциации (IBA) после того, как последняя была лишена признания МОК из-за неспособности провести требуемые реформы в области управления, финансов и этики.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, Совет директоров азиатской конфедерации проводил заседания в Бангкоке в четверг и пятницу. Он рекомендовал внести поправки в конституцию организации на внеочередном конгрессе и позволить ей присоединиться к той боксерской федерации, которая будет признана МОК.

Дата проведения конгресса не определена. Чемпионат Азии по боксу в этом году был отложен до дальнейшего уведомления, в том числе чемпионаты среди молодежи и юниоров, которые планировалось начать 14 июля в Астане.

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