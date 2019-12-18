Азербайджанский таэквондист стал четвертым в турнире "Большого шлема"

Азербайджанский таэквондист Милад Беиги Харчегани стал четвертым в турнире "Большого шлема" в китайском городе Уси.

Как сообщает Report, на первой встрече в весовой категории 80 кг спортсмен обыграл Тоерсуна Майердана (Китай) со счетом 2:0.

На очередной встрече Харчегани с тем же счетом нанес поражение Хиденори Ибата из Японии.

Но в полуфинале Милад уступил представителю Южной Кореи Нам-Гонг Хвану - 1:2.

В схватке за бронзу чемпион мира проиграл узбеку Никите Рафаловичу.

Отметим, что Милад Беиги Харчегани обеспечил лицензию на Летние олимпийские игры 2020 года в Токио.