Сборная Азербайджана завоевала еще две медали на Гран-при по парадзюдо - ОБНОВЛЕНО - 3

Сборная Азербайджана завоевала еще две медали на Гран-при по парадзюдо в Баку, посвященном памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, проиграв грузину Георгию Калдани, Байрам Мустафаев (66 кг) завоевал серебряную медаль.
В борьбе за третье место другой спортсмен Намик Аббаслы (66 кг) превзошел представителя Грузии Георгия Гамъяшвили.
*** 17:52
Сборная Азербайджана завоевала вторую золотую медаль на Гран-при по парадзюдо в Баку, посвященном памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, в решающем поединке в весовой категории 48 кг Шахане Гаджиева обыграла китаянку Ли Лигинг.
Ранее в мужских соревнованиях Вугар Ширинли (60 кг) поднялся на самую высокую ступень почетного пьедестала.
*** 17:47
Сборная Азербайджана завоевала первую медаль на Гран-при по парадзюдо в Баку, посвященном памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 60 кг Вугар Ширинли в финале обыграл представителя Румынии Флорина Александру со счетом 1:0 и стал обладателем золотой медали.
*** 16:03
На прошедшем в Баку и посвященном общенациональному лидеру Гейдару Алиеву Гран-при по парадзюдо шестеро членов сборной Азербайджана вышли в финал.
Как сообщает Report, трое из них женщины и трое мужчины.
В решающем поединке Шахане Гаджиева в весовой категории 48 кг встретится с китаянкой Ли Лигинг.
В весовой категории 57 кг свои силы в финале испытают дзюдоистки Севда Велиева и Афаг Султанова.
Что касается Бясти Сафаровой и Сабины Абдуллаевой (52 кг), они стали соперницами на встрече за бронзовую медаль. Проигравшей в первом поединке и утешительной встрече Гюльнар Гяраевой (48 кг) пришлось покинуть турнир.
В финале мужских соревнований соперником Вугара Ширинли (60 кг) стал представитель Румынии Флорин Александру, Байрама Мустафаева (66 кг) - грузин Георгий Кардани, Гусейна Рагимли (81 кг) - представитель Узбекистана Давурхом Кароматов.
В борьбе за третье место спортсмен Намик Аббаслы (66 кг) встретится с представителем Грузии Георгием Гамъяшвили.
Отметим, что Гран-при завершится 14 мая.
Təbriz QuliyevАвтор новости