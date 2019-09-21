​Азербайджанский каратист завоевал золотую медаль, победив армянина

Азербайджанские каратисты успешно начали традиционный международный турнир, проходящий в Урмии, Иран.

Рамиль Бахшалиев (14-15 лет, -52 кг) завоевал золотую медаль в финале против соперника из Армении.

Азер Тапдыглы (14-15 лет, -63 кг) выиграл серебро, Руслан Гафарлы (14-15 лет, -57 кг) и Эмин Намазов (14-15 лет, старший) выиграли бронзу.

Президент Национальной федерации каратэ Азербайджана и член Технического комитета Всемирной федерации каратэ (WKF) Яшар Баширов был приглашен на турнир в качестве почетного гостя. Баширов также вручил президенту Федерации карате Ирана Сейеду Хасану Табатабаею медаль 25-й годовщины Национальной федерации карате Азербайджана.

В 15-м открытом турнире Urmia Open, который проходит с 20 по 22 сентября с общим призовым фондом в € 60 000, принимают участие 412 каратистов из 12 стран. Этот турнир также носит подготовительный характер к чемпионату мира среди юниоров в Чили, который пройдет в конце октября. Другие наши спортсмены выступят в ближайшие дни турнира.