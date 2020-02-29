Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзу - ВИДЕО

В столице Польши Варшаве стартовал открытый турнир Европы по дзюдо среди мужчин и женщин.

Как передает Report, Азербайджан на соревновании представляют 11 мужчин и 7 женщин.

В первый день турнира Яшар Наджафов сумел подняться на пьедестал почета. Так, 20-летний атлет в весовой категории до 60 кг завоевал бронзовую медаль.

Я.Наджафов последовательно одолел венгра Чаба Сабо и француза Ришара Вергнени, но в четвертьфинале уступил сопернику из Монголии Сумиябазару Энхтаивану. В утешительном поединках одержав победы над Андреа Карлино (Италия) и Хусто Нуньес Родригесом (Испании), занял третье место.

Отметим, что турнир завершится 1 марта.