Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира - ОБНОВЛЕНО - 3

Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, проходящий в столице Казахстана Нур-Султан.

Как сообщает Report, Азизли победил представителя США Макса Эмильяно Нури в матче за 3 место.

***14:25

Все трое греко-римских борцов Азербайджана, которые сегодня участвовали в чемпионате мира в столице Казахстана Нур-Султан, завершили свои выступления.

Соперники, выигравшие Расула Чунаева (67 кг), Ислама Аббасова (87 кг) и Орхана Нуриева (97 кг), не смогли выйти в финал.

В 1/16 финала Расул Чунаев уступил Хансу Рю из Южной Кореи, Орхан Нуриев проиграл казахстанскому борцу Ерулану Искакову со счетом 1: 2 ;1: 2, а Ислам Аббасов в 1/8 финала уступил иранскому борцу Тахерисертенгу 0:6.

***09:51

Расул Чунаев, представляющий Азербайджан на чемпионате мира по борьбе в столице Казахстана Нур-Султан, начал турнир с победы.

Как передает Report, 27-летний спортсмен в весовой категории до 67 кг досрочно победил венгерского спортсмена М.Крашну в отборочном раунде.

В 1/16 финала Чунаев встретится с Хансу Рю из Южной Кореи.