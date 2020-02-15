Чемпионат Европы: Джебраил Гасанов стал бронзовым призером ОБНОВЛЯЕТСЯ - ФОТО

Вольный борец из Азербайджана Джебраил Гасанов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в столице Италии Риме.

Как передает Report, 30-летний спортсмен, выступающий в весовой категории 79 кг, в схватке за третье место победил представителя Турции Батухана Демирджи – 5:4.

Отметим, что это третья медаль Азербайджана в вольной борьбе. Ранее Агагусейн Мустафаев (70 кг) взял серебро, Али Рагимзаде (61 кг) – бронзу.

Это третья бронзовая медаль Гасанова за последние три года.

***22:56

Вольный борец из Азербайджана Агагусейн Мустафаев (70 кг) вышел на финальную схватку на чемпионате Европы в Риме.

Как передает Report, его соперником был представитель Польши Магомедмурад Гаджиев.

31-летний А.Мустафаев проиграл со счетом 0:2 и второй год подряд довольствовался "серебром".

Ранее Али Рагимзаде (61 кг) взял бронзовую медаль.

***22:36

Вольный борец из Азербайджана Али Рагимзаде (61 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в столице Италии Риме.

Как передает Report, в схватке за 3-е место Али встретился с представителем Венгрии Исмаилом Мусукаевым.

Встреча завершилась ничьей 2:2, но Рагимзаде попал в список призеров по правилу последнего набранного очка.