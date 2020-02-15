Чемпионат Европы: Джебраил Гасанов стал бронзовым призером ОБНОВЛЯЕТСЯ - ФОТО

Вольный борец из Азербайджана Джебраил Гасанов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в столице Италии Риме.
Как передает Report, 30-летний спортсмен, выступающий в весовой категории 79 кг, в схватке за третье место победил представителя Турции Батухана Демирджи – 5:4.
Отметим, что это третья медаль Азербайджана в вольной борьбе. Ранее Агагусейн Мустафаев (70 кг) взял серебро, Али Рагимзаде (61 кг) – бронзу.
Это третья бронзовая медаль Гасанова за последние три года.
***22:56
Вольный борец из Азербайджана Агагусейн Мустафаев (70 кг) вышел на финальную схватку на чемпионате Европы в Риме.
Как передает Report, его соперником был представитель Польши Магомедмурад Гаджиев.
31-летний А.Мустафаев проиграл со счетом 0:2 и второй год подряд довольствовался "серебром".
Ранее Али Рагимзаде (61 кг) взял бронзовую медаль.
***22:36
Вольный борец из Азербайджана Али Рагимзаде (61 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в столице Италии Риме.
Как передает Report, в схватке за 3-е место Али встретился с представителем Венгрии Исмаилом Мусукаевым.
Встреча завершилась ничьей 2:2, но Рагимзаде попал в список призеров по правилу последнего набранного очка.