Азербайджанский борец греко-римского стиля одолел армянского чемпиона мира и Европы

Азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов одолел представителя Армении на чемпионате Европы, проходящем в столице Румынии, Бухаресте.
Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 87 кг 23-летний спортсмен в 1/4 финала одолел чемпиона мира и победителя последнего континентального чемпионата Максима Манукяна со счетом 6:1.
В полуфинале его соперником станет белорус Николай Стадуб.
Ранее победитель чемпионата Европы борец вольного стиля Гаджи Алиев (65 кг) одолел армянина Вазгена Теваняна, а завоевавший серебряную медаль Агагусейн Мустафаев (70 кг) оказался сильнее Давида Сафаряна.
Təbriz QuliyevАвтор новости