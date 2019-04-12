Азербайджанский борец греко-римского стиля одолел армянского чемпиона мира и Европы

​Азербайджанский борец одолел армянского чемпиона мира и Европы

12 апреля, 2019 17:29

https://report.az/storage/news/f42d4c22fc621f7a1fb4d2ce2a00fde7/c70650c4-6508-45ba-9222-e80070db0043_292.jpg Азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов одолел представителя Армении на чемпионате Европы, проходящем в столице Румынии, Бухаресте. Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 87 кг 23-летний спортсмен в 1/4 финала одолел чемпиона мира и победителя последнего континентального чемпионата Максима Манукяна со счетом 6:1. В полуфинале его соперником станет белорус Николай Стадуб. Ранее победитель чемпионата Европы борец вольного стиля Гаджи Алиев (65 кг) одолел армянина Вазгена Теваняна, а завоевавший серебряную медаль Агагусейн Мустафаев (70 кг) оказался сильнее Давида Сафаряна.