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Азербайджанский борец греко-римского стиля одолел армянского чемпиона мира и Европы

​Азербайджанский борец одолел армянского чемпиона мира и Европы

Азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов одолел представителя Армении на чемпионате Европы, проходящем в столице Румынии, Бухаресте.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 87 кг 23-летний спортсмен в 1/4 финала одолел чемпиона мира и победителя последнего континентального чемпионата Максима Манукяна со счетом 6:1.

В полуфинале его соперником станет белорус Николай Стадуб.

Ранее победитель чемпионата Европы борец вольного стиля Гаджи Алиев (65 кг) одолел армянина Вазгена Теваняна, а завоевавший серебряную медаль Агагусейн Мустафаев (70 кг) оказался сильнее Давида Сафаряна.

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