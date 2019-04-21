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Азербайджанский боксер победил армянина и завоевал пояс "WBA Continental"

​Азербайджанский боксер победил армянина

Боксер азербайджанского происхождения Эльнур Самедов победил армянина Айка Шахназаряна в поединке за пояс WBA Continental, который проходил в России.

Как передает российское бюро Report, бой продолжался 9 раундов и проходил с явным преимуществом азербайджанского боксера.

В девятом раунде, после того как армянский боксер заявил судьям о том, что не сможет продолжить бой, после единогласного решения судей Самедову вручили пояс WBA Continental.

После боя Шахназаряну оказали медицинскую помощь.

Соревнование состоялось со стороны организации Академии бокса Флойда Мейвезера.

Игбал Рустамов 

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