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Азербайджанский боец ММА стал чемпионом мира - ВИДЕО

​Азербайджанский боец ММА стал чемпионом мира - ВИДЕО

Азербайджанский боец ММА Тофик Мусаев стал победителем турнира Rizin Gran Prix 2019.

Как сообщает Report, в финале турнира в Сайтаме, Япония, наш соотечественник встретился с бразильцем Патриком Фрейре по кличке "Питбуль".

Несмотря на то, что Мусаев сломал руку в первом раунде, он продолжил борьбу во втором раунде и выкинул соперника с ринга. По единогласному решению судей, Тофиг Мусаев превосходил соперника во всех трех раундах.

Таким образом, Мусаев стал чемпионом мира в легком весе на турнире Rizin Gran Prix 2019. Эта победа стала 18-ой победой спортсмена.

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