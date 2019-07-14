Азербайджанский атлет завоевал серебро Чемпионата Европы в Швеции

Азербайджанский атлет Назим Бабаев добился очередного успеха.

Как передаёт Report, Н.Бабаев завоевал серебряную медаль Чемпионата Европы по лёгкой атлетике среди молодёжи 2019 в городе Евле (Швеция).

Двадцатидвухлетний спортсмен добился результата 17,03 м в тройном прыжке. Золотую медаль взял Неджати Эр (Турция) с результатом 17,37 м. Бронза досталась Андреа Даллавалле (Италия) с результатом 16,95 м.

Напомним, что Назим Бабаев 10 июля завоевал золотую медаль на 30-й Летней Универсиаде в Неаполе (Италия), а 4 марта - на Чемпионате Европы на крытом манеже в Глазго (Шотландия).